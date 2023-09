Liga 2023 24 | Girona in vetta a valanga | pari spettacolo tra Almeria e Valencia

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella sesta giornata della/24, ilprosegue la sua cavalcata battendo con un pirotecnico 5-3 il Mallorca. A firmare il successo sono le reti di David Lopez, Dovbyk, Ivan Martin, Yangel Herrera e Savio, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio degli isolani firmato da Muriqi dal dischetto. Nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze con la doppietta di Prats. Con questo risultato la formazione allenata da Michel vola momentaneamente inalla classifica a quota 16 punti, acon il Barcellona, in attesa del Real Madrid, impegnato domani nel derby sul campo dell’Atletico. Vince la noia invece nella sfida tra Osasuna e Siviglia, che si è conclusa 0-0. Meglio i padroni di casa, che salgono a 7 punti in classifica, mentre la formazione di Mendilibar a quota 4 rimane ...

Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Bochum, sfida valida per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . La squadra di Tuchel ha iniziato il ...

Il Bayern Monaco spazza via il Bochum con un nettissimo 7-0 nel match dell’Allianz Arena valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . ...

Gli Highlights e i gol di Borussia Dortmund-Wolfsburg , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa ...

Gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Bochum , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa guidati da ...

Le Formazioni ufficiali di Barcellona e Celta Vigo , sfida valida per la sesta giornata di Liga 2023 / 2024 . Tredici punti su quindici disponibili: ...

Il Barcellona conquista la quinta vittoria in campionato, rimontando in 8 minuti da 0-2 a 3-2 il Celta Vigo . Sblocca il match Larsen, e raddoppia ...

... il Barcellona ha sconfitto in casa il Celta Vigo 3 - 2 nella sesta giornata dellagrazie ad ... 23 settembreSuccesso che regala la momentanea vetta ina i blaugrana , in coabitazione col Girona, in attesa del derby tra Atletico e Real di domani ...

Calendario Liga 2023 oggi: orari 23 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Liga, il Barcellona rimonta da 0-2 a 3-2 nel finale: è vetta provvisoria - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - MADRID, 23 SET - Sotto 2-0 all'80', il Barcellona ha sconfitto in casa il Celta Vigo 3-2 nella sesta giornata della Liga grazie ad un gol nel finale di Joao Cancelo, preceduto dalla doppietta ...Sotto 2-0 all'80', il Barcellona ha sconfitto in casa il Celta Vigo 3-2 nella sesta giornata della Liga grazie ad un gol nel finale di Joao Cancelo, preceduto dalla doppietta di Lewandowski: tre reti ...