Lezione di rispetto di FdI | Donzelli annuncia il rinvio delle iniziative politiche

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Il doverosoistituzionale per la scomparsa di uno dei protagonisti della storia italiana. Un'iniziativa gioiosa, un bilancio estremamente positivo, a un anno dal voto di settembre 2022, che avrebbe pesantemente cozzato con un momento di riflessione e di dolore. Fratelli d'Italia ha deciso di sospendere l'iniziativa politica "l'Italia vincente, un anno di risultati, attività del Parlamento, proposte da approvare, progetti per i prossimi quattro anni". Alla base della scelta la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. È Giovanni, responsabile nazionale organizzazione di FdI, adrlo da Firenze. “Massimo cordoglio per la scomparsa dell'Emerito Presidente della Repubblica. In concomitanza dell'apertura della camera ardente di Giorgio Napolitano al Senato della Repubblica ...