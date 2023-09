Let’s Rock! Elisabetta Franchi omaggia i Depeche Mode nella SS 2024

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 23 settembre 2023) Life&People.it Un tributo alla musica industriale. Anzi, un tributo a una delle band più importanti della storia del rock elettronico, capace di catturare l’attenzione di generazione in generazione a partire dagli anni Ottanta passando poi per i Novanta arrivando così ai giorni nostri. C’è tutto l’amore per icollezione diPrimavera Estatepresentata alla Milano Fashion Week. Un trionfo di ispirazione musicale,lli contrapposti e gioco di contrasti. Un concerto per abiti Proprio per il tema lanciato dalla stilista la passerella meneghina si è trasformata in un live speciale (intitolato non a caso “Lets Rock”), in cui si è celebrato in modo energico e audace il sempre eterno connubio tra musica e moda, sancito proprio ...