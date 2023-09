Leggende in salita a Pieve Santo Stefano | Weekend allo Spino

(Di sabato 23 settembre 2023) Rivivi i tempi d'oro della gara automobilistica dellocon 65 vetture storiche in un evento dinamico a strada chiusa. Un programma articolato con pranzo, esposizione delle auto e conviviale per ...

Rivivi i tempi d'oro della gara automobilistica dello Spino con 65 vetture storiche in un evento dinamico a strada chiusa. Un programma articolato con pranzo, esposizione delle auto e conviviale per ......Il percorso ha una lunghezza di 8 km e richiede un buon livello di allenamento al cammino in. il territorio e lelocali. Le visite sono adattate al livello di allenamento del gruppo, ...

Lo Spino: Leggende in salita Cronoscalate.it