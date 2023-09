Lega all’attacco | “Spaccio | bivacchi e siringhe | il Parco Avventura va chiuso”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023) Bergamo. “Vetri rotti, strutture fatiscenti, giacigli di fortuna, deiezioni umane, bottiglie esono ciò che rimane ad oggi dell’area, queste sono solo alcune delle cose che sono state denunciate dai cittadini. Senza dimenticare che ilè stato da subito oggetto di cattive frequentazioni da parte di sbandati e senza fissa dimora. Il Comune ha scelto di spendere 37mila euro per sistemare anche alcune strutture dentro l’area, ma non è servito. Per questa ragione chiediamo, su richiesta dei cittadini, che ilvenga eliminato e chiediamo anche la riqualificazione del luogo vista l’inutilità di sostenere spese per mantenere una struttura che è ormai casa di spacciatori e delinquenti”. Questo l’ordine del giorno presentato da Alessandro Carrara, segretario cittadino dellae ...