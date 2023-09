Lecce | Sansone | «Sono venuto qui per giocare e sono felice della scelta fatta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) Nicola, attaccante del, ha parlato a DAZN al terminesfida di Serie A vinta contro il Genoa. Le dichiarazioni Nicola, attaccante del, ha parlato a DAZN al terminesfida di Serie A vinta contro il Genoa. Le dichiarazioni. PAROLE – «Il rientro è andato benissimo, tornare con una vittoria è la miglior cosa. Siamo felici delle prestazioni: stiamo facendo punti, ma dobbiamo tenere i piedi per terra pensando partita dopo partita.qui per, poi è ovvio che sto in panchina tranquillamente incitando i miei compagni ma durante la stagione voglio ritagliarmi i miei spazi....