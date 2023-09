Leao | prove da leader | il messaggio dopo Milan-Verona

(Di sabato 23 settembre 2023) Rafasi prende ilsulle spalle. L'attaccante portoghese, 24 anni, ha segnato il gol (il terzo di fila in Serie A) della vittoria...

tecniche di campione. (Okafor dall'80') . I top e flop di Milan - Verona. TOP.. Da capitano rende meglio, sente le responsabilità e trasforma la paura in adrenalina. Sportiello. Due ...... quando inizieranno letattiche in vista del derby, dovrebbe essere in gruppo. I RIENTRANTI - Nella giornata di oggi hanno lavorato a Milanello anche i rientranti Rafa, Theo Hernandez, ...

Milan-Hellas Verona 1-0: ai rossoneri basta un lampo di Leao Quotidiano Sportivo

Calcio: Leao stende il Verona, Milan torna a vincere e aggancia l'Inter in vetta La Gazzetta del Mezzogiorno

Con l'infortunio di Kalulu, infine, sarebbe Calabria a perdere inizialmente il posto nella difesa a tre provata a Milanello formata da Thiaw e Tomori ai fianchi di Kjaer. Un'idea, una nuova via da ...Tre vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. La tre giorni europea delle italiane porta un bottino positivo alla Serie A, anche se forse qualcosa in più si poteva fare. Basti pensare alla presta ...