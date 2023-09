Le stoviglie puzzano di uova? Lo elimino in pochi minuti con il rimedio che mi ha insegnato mia nonna!

Leggi su donnaup

(Di sabato 23 settembre 2023) In molte ricette non si può fare a meno di utilizzare le. Tuttavia anche se levengono molto utilizzate sia in ricette dolci che in ricette salate, eliminare il loro odore dalle, dai piatti e dai bicchieri non è sempre un lavoro facile. Infatti il loro è un cattivo odore difficile da eliminare ed è proprio per questo che continuando a leggere potrai trovare i giusti trucchi da utilizzare. Ma procediamo con ordine. Come già detto, in cucina lenon possono mancare tanto che in un piatto possono essere sia l’ingrediente principale e sia uno degli ingredienti da inserire in una pietanza. Tuttavia l’odore di un uovo quando è crudo non è proprio buonissimo ed è proprio per questo che dopo una preparazione ci si ritrova con piatti eche emanano un cattivo odore. Quando le ...