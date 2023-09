Le pagelle di Milan-Hellas Verona 1-0 | basta Leao

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilritrova il sorriso e i tre punti dopo il derby battendo per 1-0 il, nella gara che da il via al sabato di Serie A. Una rete di Rafaelall’8? è sufficiente per ritrovare il successo e portarsi momentaneamente al secondo posto, a quota 12. Rimangono a 7 invece gli scaligeri, autori comunque di una buona prestazione, riuscendo a concedere poco all’avversario. Continua però il trend negativo al Giuseppe Meazza: i gialloblù non hanno mai vinto alla Scala del Calcio. Riportiamo ledi. LediPrima di valutare i protagonisti died, diamo un giudizio alla prova ...

...LEGGI QUI LEDEL MATCH) . Per capire la differenza di impatto basta prendere le statistiche dell'ex - Velez nella gara con la Real Sociedad e confrontarle con quelle del derby contro il...Commenta per primo- Verona 1 - 0Sportiello 7 : la parata su Folorunsho nel primo tempo vale quasi i tre punti conquistati oggi dal. Sicuro nelle uscite e nell'iniziare l'azione con i piedi. Thiaw 6,5 : da braccetto destro è quello che più si applica nella costruzione dell'azione. E lo fa anche bene. Kjaer 6 : con la grinta ...

Pagelle Milan-Verona: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Pagelle - Capitan Leao in gol, Musah trattoreggia, Pulisic non al meglio Milan News

Milan-Verona 1-0 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 5ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...6.5 Sportiello Duecentesima in A: tanto per chiarire che non è solo il vice Maignan. Prontissimo sull’agguato di Folorunsho. 6.5 Thiaw La difesa a 3 in teoria lo aiuta e anche in pratica: svelle ...