Le negano una casa perchè cieca Quando le barriere non sono solo architettoniche | ma anche culturali

(Di sabato 23 settembre 2023) “No, con il bastone bianco potrebbe rompere qualcosa”. “No, la vostra presenza in, seppur occasionale, potrebbe turbare le altre inquiline”.le risposte che i genitori di una studentessa non vedente, iscritta al secondo anno del Siena Jazz, accademia musicale di spicco con sede a Siena, hanno ricevuto da due diversi proprietari dial momento dei contratti d’affitto. “Niente studentato per nostra figlia,se disabile” Così a settembre inoltrato Giuseppe Nicotra non riesce ancora a trovare una stanza a Siena per sua figlia, studentessa di piano che ha scelto la città del Palio per l’amore che ha per la musica. Con incredulità per i due no ricevuti, ha deciso di raccontare la sua, o meglio la loro, estate piena di ostacoli in cerca di un alloggio. Il presidente dell’Unione italiana ciechi di Siena, ...