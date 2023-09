Le “Hawaii d’Europa” sono bellissime | ma le isole non sono frequentate da molti turisti

(Di sabato 23 settembre 2023) Sognate di andare in vacanza? Una serie dimozzafiato in Portogallo potrebbe essere la destinazione perfetta. LeAzzorre hanno un clima subtropicale e i loro paesaggi verdi e lussureggianti hanno fatto guadagnare loro il nome di “”. Un insieme di novevulcaniche al largo della costa occidentale del Portogallo, le Azzorre

... ondate di calore hanno colpito anche, Asia e altre parti ...a stagioni di incendi boschivi mortali in Canada e, nonché ... Questo nuovo record di calore è un campanello'allarme che non ...... professore di Oncologia all'Università del capoluogo' Abruzzo, ...di scienziati e medici provenienti in particolare da, ... e di Michele Carbone , dell'Università di Honolulu alle. "Il ...

5G via satellite, Ast SpaceMobile effettua la prima chiamata al mondo SpacEconomy360