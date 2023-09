Le cinque collezioni beauty di Halloween da avere assolutamente!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) La fine di settembre è ormai vicina, e la stagione più spaventosa è alle porte:is coming, e con sé si porta anche il make-up più spaventoso, vampiresco, oscuro e tetro che non vedevamo l’ora di sfoggiare. Via l’estate, sì ad! (e ai travestimenti!): ledaper essere perfettamente spettrali Per aiutarvi ad abbracciare tutte le migliori vibes witches e spettrali in prossimità di, abbiamo raccolto alcune dellepreferite ispirate alla magia, ai fantasmi, alle streghe e ad altri segni distintivi della stagione. Ecco la nostra top 5 Collezione Lights Lacquer Book of Hexes Questa collezione di Lights Lacquer è decisamente ...