Le acque non sono tutte uguali | ecco quale dovresti scegliere in base alle tue esigenze

(Di sabato 23 settembre 2023) C’è acqua e acqua. E non è solo questione di gusti: la scelta può incidere direttamente sulla nostra salute, nel bene o nel male. Chiare, fresche, dolci, declamava il Poeta. E buone, è il caso di aggiungere. L’acqua senza lanon possiamo vivere, e che tutti beviamo ogni giorno, è un liquido meno neutrale e impersonale di quanto si tenda a pensare. Un’acqua non vale l’altra. E per fortuna ce n’è per tutti i gusti e per ogni età. Scopriamo insieme qual è il suo vero ruolo nel nostro organismo. La maggior parte di noi trascura il fatto che bere la giusta quantità d’acqua ogni giorno è indispensabile. (Grantennistoscana.it)Spesso dimentichiamo che l’acqua è un elemento fondamentale per la salute e il benessere di ogni essere umano, e il più delle volte non ci rendiamo conto di quanto questo bene sia prezioso (e, ahinoi, sempre più raro). ...