Lazio | ora é buio pesto | con il Monza é solo 1-1

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma – Lanon riesce più a vincere. Nonostante la rimonta con l’Atletico Madrid in Champions, dove Provedel ha regalato il pareggio i suoi allo scadere, i biancocelesti non approfittano della spinta positiva e non vanno oltre l’1-1 col. Il gol di Immobile a inizio gara ha fatto sperare, ma Gagliardini ha pareggiato (definitivamente) i conti: si dovrà ancora attendere per la prima vittoria casalinga (l’unica vittoria é arrivata al Maradona contro il Napoli). I biancocelesti vanno a soli 4 punti in classifica. In aggiornamento… (Foto: X @Ac

Roma – La Lazio non riesce più a vincere. Nonostante la rimonta con l’Atletico Madrid in Champions, dove Provedel ha regalato il pareggio i suoi ...

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato ladi Sarri. Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di Gagliardini. I biancocelesti spesso soffrono il gioco della squadra di Palladino, hanno poche idee, Luis ...La priorità della"sarebbe fare un risultato pieno in qualunque modo perché ci toglierebbe ansia". Insomma, allaservono i tre punti, fino adtrovati solo una volta in cinque ...

Rivivi la diretta Lazio-Monza 1-1: Immobile non basta, per Sarri solo un punto Corriere dello Sport

Diretta Lazio-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

La Lazio vede la luce in fondo al tunnel grazie a Immobile: l'attaccante si è sbloccato dopo un periodo poco florido, un doppio record per lui ...Al termine di Lazio-Monza, anticipo della quinta giornata di Serie A, arrivano come di consueto le pagelle del nostro direttore, Guido De Angelis. Ecco voti e giudizi ai protagonisti biancocelesti del ...