Lazio-Monza | le formazioni ufficiali | Isaksen al posto di Felipe Anderson

Le Formazioni ufficiali di Lazio e Monza, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023 / 2024 . Cerca il riscatto in campionato la squadra di ...

ROMA - Dopo la grande notte Champions, con il gol di Provedel, latorna a giocare all'Olimpico con la voglia di fare punti in campionato. C'è il, serve solo vincere. Il bottino fin qui in Serie A è troppo magro: 3 ko, una sola vittoria, quella contro il ...AllegriCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5;, Roma,, Udinese, Sassuolo, Genoa* e ...

Lazio-Monza LIVE: gioca Isaksen dal 1' Sky Sport

Il match tra Lazio e Monza, in programma oggi alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e ...Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la quinta giornata del campionato di Serie A. La Lazio sfida il Monza e, rispetto alla gara contro l'Atletico Madrid, mister Sarri cambia alcune pedine in ...