Lazio-Monza 1-1 | pari e fischi per Sarri | Immobile si sblocca | Gagliardini risponde

ROMA (ITALPRESS) – Appuntamento ancora una volta rimandato, per la Lazio , con la prima vittoria casalinga. Continuano a non arrivare, infatti, i 3 ...

ROMA (ITALPRESS) – Appuntamento ancora una volta rimandato, per la Lazio , con la prima vittoria casalinga. Continuano a non arrivare, infatti, i 3 ...

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

ROMA - La sfida tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino termina per entrambi con l'amaro in bocca. Lazio - Monza finisce 1 - 1 allo stadio Olimpico ...

ROMA - Lanon brilla e pareggia 1 - 1 con il. Primo 'x' della stagione in campionato, che arriva dopo 3 ko e una sola vittoria. I 4 punti sono veramente pochi fin qui per ambire a grandi obiettivi. ...Lombardi a 5 punti, biancocelesti a quota 4pareggiano 1 - 1 nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023 - 2024. I biancocelesti passano in vantaggio al 12' con il rigore che Immobile trasforma dopo il fallo di ...

Lazio Monza: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Lazio News 24

(Adnkronos) – Lazio e Monza pareggiano 1-1 nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti passano in vantaggio al 12' con il rigore che Immobile trasforma dopo il ...Lazio-Monza 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 5ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...