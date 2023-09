Lazio | Immobile | «Quello di martedì è stato un finale pazzesco | da copione di un film»

(Di sabato 23 settembre 2023) Ciro, attaccante della, ha parlato della sfida pareggiata contro l’Atletico Madrid ai microfoni diStyle Channel Ciro, attaccante della, ha parlato della sfida pareggiata contro l’Atletico Madrid ai microfoni diStyle Channel. PAROLE – «diun, dadi un. Ho detto ad Ivan di non andare a dormire e di godersela. Lui col suo gol ci ha portato un risultato che meritavamo perche si è visto nell’arco della gara. Siamo felici e speriamo che quel gol possa darci una carica per il resto della stagione. Mancanza di gol? Io resto sereno e ascolto ...

Bello il gol di Provedel, ma la Lazio ha un problema in attacco. E proprio il fatto che serva un gol del portiere per pareggiare una partita...

Le probabili formazioni delle due squadre(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson,, Zaccagni. Allenatore: Sarri ...... le probabili formazioni Società Sportiva(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson,, Zaccagni Ballottaggi: Guendouzi ...

Lazio - Monza, Immobile non ha mai segnato al Monza. È l'unica squadra... La Lazio Siamo Noi

Lazio, Immobile: "Felice per Provedel, mi manca il gol". Rivivi la diretta Corriere dello Sport

MONZA – Per noi è una finale, non c’è un’altra parola. L’inizio di campionato i risultai non ci syannp accompagnando, qualche sprazzo di bel gioco lo abbiamo fatto vedere anche con la Juve. L’unica pa ...Lazio-Monza è la partita serale del sabato di anticipi della ... In attacco, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni sono pronti a scendere in campo. Il Monza si prepara per la trasferta a Roma ...