Lavrov all’Onu | “Umanità a un bivio per evitare una grande guerra L’ossessione di sconfiggere la Russia ha accecato i politici occidentali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) “Oggi l’si trova ancora una volta, come molte volte in passato, a un. Dipende solo da noi come evolverà la storia. È nel nostro interesse comunela discesa in unae il collasso finale dei meccanismi di cooperazione internazionale creati da generazioni di predecessori”. È l’avvertimento lanciato ministro degli Esteri di Mosca Sergeialla 78esima Assemblea generale delle Nazioni unite, in corso da martedì al Palazzo di vetro di New York. “L’obiettivo dichiarato di infliggere una “sconfitta strategica” alla”, ha affermato il braccio destro di Vladimir Putin, è un’ossessione che ha completamentegli occhi degli irresponsabili”, i quali hannno ...