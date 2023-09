Laver Cup | primo ' cappotto' della storia Team World avanti 4 - 0

(Di sabato 23 settembre 2023) Per la prima volta nellaCup, ilResto del Mondo chiude in vantaggio la prima giornata di gare e lo fa con uno schiacciante 4 - 0 : in apertura Ben Shelton ha superato per 76 ...

Per la prima volta nella storia della, il team Resto del Mondo chiude in vantaggio la prima giornata di gare e lo fa con uno schiacciante 4 - 0 : in apertura Ben Shelton ha superato per 76 61 il francese Arthur Fils, poi sempre ...Una prima giornata dominante da parte di Team World alla2023 partita alla Rogers Arena di Vancouver. La squadra guidata dal capitano John McEnroe, già detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Londra, si è aggiudicato tutti e quattro gli ...

Laver Cup 2023, Day 1 - Aggiornamenti live, statistiche e video in diretta da Vancouver Eurosport IT

Federer torna in campo e il suo rovescio è sempre di un'eleganza pazzesca: spettacolo alla Laver Cup Fanpage.it

Per la prima volta nella storia della Laver Cup, il team Resto del Mondo chiude in vantaggio la prima giornata di gare e lo fa con uno schiacciante ...Riconfermarsi e portare il Team World verso il secondo successo in Laver Cup: è questo il principale obiettivo di capitan John McEnroe. La leggenda americana, quest’anno, ha deciso di puntare su ...