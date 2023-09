Laver Cup 2023 | vittorie di Shelton | Cerundolo e Auger-Aliassime nei primi tre incontri

(Di sabato 23 settembre 2023) E’ calato il sipario sulla prima giornata dellaCup. La competizione a squadre tennistica, di scena quest’anno a Vancouver (Canada) tra le rappresentative del Team World e del Team Europe, ha visto la prima compagine citata dominare itre singolari. La formazione capitanata da John McEnroe, infatti, si è aggiudicata itre singolari, approfittando anche delle assenze tra le fila dei rivali, menzionando i forfait di Holger Rune e di Stefanos Tsitsipas. Nel primo incontro Ben(n.19 del ranking) ci ha messo un set per prendere le misure al francese Arthur Fils (n.44 ATP). L’americano, dopo aver vinto il primo parziale 7-6 (4), ha preso il largo facendo valere la sua maggior affinità con il veloce indoor. Lo score di 6-1 è stato emblematico. In due set anche la vittoria ...

- Borg sfida McEnroe: 'Vogliamo riportare il trofeo in Europa' Roger Federer e le emozioni condivise incon Novak Djokovic e Rafael Nadal, Felix Auger ...Nella sesta edizione della, Roger Federer non giocher , ma sar sotto i riflettori a bordo campo. Il 42enne ha svelato ai debuttanti i suoi segreti per camminare sul Red Carpet (tappeto rosso ndr.). La sesta edizione ...

Riconfermarsi e portare il Team World verso il secondo successo in Laver Cup: è questo il principale obiettivo di capitan John McEnroe. La leggenda americana, quest’anno, ha deciso di puntare su ...Gli Azzurri sfideranno l'Olanda nelle Final Eight di Malaga dal 21 al 26 novembre. Il prestigioso torneo per nazioni sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW ...