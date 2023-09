L’attrice e showgirl Brigitte Nielsen si racconta a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella puntata di24 Piero Chiambretticarriera e vita privata, Francesca Fagnani affianca per la prima volta la sua “Belve” ROMA –24 settembre, dalle 14 alle 17,10, Rai1 e Rai Italia presentano la seconda puntata della nuova edizione 2023/2024 di “In” condotta da Mara Venier, in diretta dallo studio “Fabrizio Frizzi” di Roma. Tanti gli ospiti in studio e tante le sorprese. Andrea Piazzolla sarà protagonista di una presentazione sull’eredità di Gina Lollobrigida e sulle recenti richieste per l’ex privato della Lollobrigida. Una storia complessa intorno alla notizia della condanna dell’assistente. In studio, oltre allo stesso Andrea Piazzolla, gli opinionisti sono: Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e Tiziana Rocca in collegamento da ...