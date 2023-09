L’Atalanta ci mette… la testa | il gioco aereo è di nuovo un punto di forza

(Di sabato 23 settembre 2023) Prima Charles De Ketelaere, poi Ederson. Ci hanno pensato loro due ad indirizzare la prima notte europea del, culminata nella vittoria per 2-0 contro i polacchi del Rakow. Un successo netto, alla luce del risultato, e indubbiamente meritato per quanto visto nel corso dei novanta minuti di. Una sfida, quella del Gewiss Stadium, che ha evidenziato ancora una volta una specifica peculiarità che sta caratterizzando questo segmento iniziale della stagione nerazzurra. Quale? Il gol di. Proprio così perché nelle prime cinque partite partite ufficiali, tra Serie A e Europa League, su 10 gol totali, la Dea ne ha realizzati ben 4 di. Nientemeno che il 40%. Un trend non casuale, ma che conferma quanto sia alto il coefficiente di pericolosità delsulle palle aeree, dove spesso ...

De Ketelaere non è indolente , anzi sisempre a ... oppure: "La speranza è cheincappi in gravi guai finanziari e ...Lega bene il gioco con il centrocampo e anche con'attacco ed è ... Ederson 7: Entra in campo esubito in mostra il suo ...- Rakow, il tabellino del match.(3 - 4 - 1 - 2): ...