L’Aquila | la polemica delle lettere ai terremotati | il Comune rivuole i contributi dopo 14 anni

(Di sabato 23 settembre 2023) Le somme in questione, come riportato nelle comunicazioni, variano da poche decine a migliaia di euro, e rappresentano l’ammontare deiche, all’epoca, erano stati versati dalcome aiuto alle famiglie che si erano sistemate autonomamente. La misura, oggetto di tali controversie, risale all’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, emessa solo tre giorniil devastante sisma che contò 309 vittime, 1.500 feriti e 100.000 sfollati. Quest’ultima prevedeva che, in caso di inagibilità dell’abitazione, fosse erogato un contributo alle famiglie che avevano declinato la proposta di sistemazione in hotel o nelle new town successive. Il dettaglio della misura prevedeva un contributo massimo di 400 euro mensili per ogni nucleo familiare, con un tetto di 100 euro per singolo componente. Il contributo aumentava per le famiglie con ...