L’appello di Papa Francesco | il Mediterraneo smetta di essere un mare mortuum

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Pontefice, nel corso della sua visita a Marsiglia, si fatto promotore di un appello affinché ildi“un”. “Chi rischia la vita innon invade, cerca accoglienza – ha sottolineato il Pontefice – cerca vita”. Ilè stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha discusso sia di migranti sia di fine vita.ha sottolineato che c’è “il diritto sia di emigrare sia di non emigrare” e chiede di non chiudersi “nell’indifferenza”. “Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un’accoglienza equa ...