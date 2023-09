Landini | “Il 7 ottobre via a mobilitazione | stop solo se cambiano politiche”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – Cgil sul piede di guerra contro ledel governo. Ad annunciare unache “non finirà fino a che non produrrà risultati e il governo non accetterà di cambiare le proprie”, è il segretario nazionale Maurizioribadendo l’obiettivo del sindacato che il 7prossimo riunirà oltre 200 tra associazioni laiche e cattoliche in difesa della Costituzione. “Le condizioni stanno peggiorando – denuncia– ed è un’angoscia. Non passa giorno che non ci sia un morto sul lavoro, la situazione non è più accettabile e siamo stanchi di esprimere solidarietà ai familiari, serve cambiare i modelli e sistemi con cui si lavora e produce. Basta appalti, basta precarietà, il governo deve cambiare questo quadro”, elenca ricordando come con ...