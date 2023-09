L’amore incomprensibile | come una forma di follia | nell’ultimo libro di Viola Ardone

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 settembre 2023) L’ideale trilogia sul Novecento cheinaugura con “Il treno dei bambini” e prosegue con “Oliva Denaro” si chiude con l’arrivo in libreria del suo ultimo romanzo: “Grande Meraviglia” (Einaudi). È un cerchio coerente, il suo, popolato da elementi che si rincorrono in tante similitudini, supportato da una lingua lieve e ricca di grazia che l’autrice affina e stravolge, ma sceglie di non tradire. L’universo è ancora una volta composto da due linee parallele che, grazie al sortilegio della letteratura, riescono a intersecarsi. La prospettiva del singolo, il destino di dolore e di rinascita, oppure quello di un impegno civile, che l’autrice consegna ai suoi protagonisti, ha ladi una retta. La Storia e la memoria comune ricostruita a partire da una precisa angolazione, anche. Procedono dritte, queste due rette, eppure ...