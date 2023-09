La WWE torna in Australia con Elimination Chamber | Perth

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Premium Live Event è in programma sabato 24 febbraio al pluripremiato Optus Stadium. WWE, una società di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), in collaborazione con il governo dell'Occidentale attraverso Tourism Western, ha annunciato oggi il suo atteso ritorno inper un Premium Live Event (PLE) trasmesso a livello mondiale. WWEsi svolgerà all'Optus Stadium diOccidentale, sabato 24 febbraio 2024. Questo sarà il primo evento della WWE indal 2018 e l'unico Premium Live Event in questa zona nel 2024. Situato nel cuore di, la capitale dell'Occidentale - una famosa destinazione di viaggio con un record di fama ...

CM Punk ha fatto venerdì la sua prima apparizione televisiva dopo il licenziamento dalla All Elite Wrestling e ha lasciato intendere che non ...

Finalmente oggi giunge il comunicato ufficiale dalla WWE che annuncia il ritorno della compagnia di Stamford in Australia . Il PLE in questione ...

Dwayne Johnson e John Cena hano scioccato i fan ieri sera durante la serata di SmackDown del, suggerendo un possibile ritorno al ...Infatti, duranteSmackdown la star ha fatto ufficialmente il suo ritorno . Questo evento è stata una vera e propria sorpresa per gli appassionati, in quanto fino a quel momento si parlava ...

John Cena e AJ Styles sono pronti a firmare il contratto per il match di Fastlane, ma la Bloodline ha altri piani per loro ...