La vendetta di De Ketelaere | retroscena-Milan | perché Pioli ora è nei guai

(Di sabato 23 settembre 2023) Nessun gol e un solo assist in 40 partite ufficiale giocate con il. Ma anche due reti e un passaggio vincente da quando veste la maglia dell'Atalanta. Chi è davvero Charles de? Il ragazzo timido e magrolino che inciampava sul pallone del prato di San Siro o la seconda punta che ha stregato Giampiero Gasperini? Il tecnico della Dea non ha dubbi: lo paragona addirittura a Josip Ili?i?. "Charles è simile a Ili?i? e ha grandi margini di miglioramento - spiega l'allenatore - È un giocatore duttile che può fare anche la punta centrale". CDK - soprannome ironico che ricorda quello del suo connazionale Kevin De Bruyne "KDB" - ha segnato subito, nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo e nella terza ha servito un assist. Giovedì scorso è stato schierato dal primo minuto in Atalanta-Rakow Czestochowa ed ha realizzato il gol che ha ...

