La terra trema ancora | ennesimo sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei

Nel cuore della notte, la popolazione di Pozzuoli e dei Campi Flegrei è stata svegliata dall' ennesimo sciame sismico , iniziato alle ore 23:15 della notte appena trascorsa e ancora in corso. Questa ...... ancora un cambio di fronte dei campani, la difesa del Frosinone nonsullo spiovente che ...fermo Candreva scalcia Okoli sulla mano mentre il difensore prende il pallone e poi lo spinge a. ...

La terra trema ancora: forte scossa di terremoto a Campi Flegrei Tutto Napoli

Campi Flegrei, la terra trema ancora: nuova scossa di terremoto e forte boato Grande Napoli

Uno sciame sismico iniziato ieri sera dalle ore 23,15 ancora in corso e costituito finora da 18 eventi tellurici, in gran parte di bassa magnitudo, ha svegliato la popolazione di Pozzuoli e in parte..Pagina inizialeil mondostava in piedi: 22 settembre 2023, 20:59Da: Giovanni SaldedivisoCrescono i timori di un'eruzione del supervulcano Flagraion Fields, ...