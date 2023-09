La strigliata di Papa Francesco sui migranti | «Non c’è un invasione | propaganda allarmista» Poi l’incontro con Macron

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) «Il fenomeno migratorio non è tanto un’urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea». Sono queste le parole cheha detto agli Incontri del Mediterraneo che riuniscono centinaia di giovani di tutte le religioni e 70 vescovi cattolici dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il riferimento è alle modalità e alle parole come «emergenza» e «» con cui la politica tende a parlare del tema, e «ai vari porti mediterranei che si sono chiusi». Perché, ci ha tenuto a evidenziare il Pontefice, «chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita».con le ...