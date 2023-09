“La solitudine é questa” di Andrea Adriatico in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023) { Pochi giorni fa, il 14 settembre, avrebbe compiuto 68 anni: sette scrittori italiani under40 raccontano oggi Pier Vittorio Tondelli, morto a 36 anni nel 1991, in un“road doc movie” in cui libri e parole prendono la forma di un viaggio da Correggio a Berlino, passando per Bologna, Milano, Rimini,, Firenze, Orvieto e L’Aquila. Il registacrea un altro ritratto ‘contro’, dopo il biopic Gli anni amari dedicato a Mario Mieli, con un documentario dedicato al cantore degli anni 80, autore di Altri libertini, Rimini e Camere separate. } SINOSSI Il film racconta Pier Vittorio Tondelli, attraverso ciò che rimane: le sue parole e i suoi libri, riletti da sette scrittori di oggi, nati proprio negli anni 80 che Tondelli ha attraversato e descritto. Sette invitilettura raccolti in un ...