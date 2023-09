La solita farsa della sinistra | De Girolamo smonta le accuse di spostamento a destra

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Nunzia Deesordirà col suo nuovo programma, Avanti Popolo, dal 10 ottobre su Rai 3. L'ex parlamentare, pronta ad occupare la casella serale che era di Bianca Berlinguer con Cartabianca, si sofferma sul mondotv in un'intervista a Repubblica: “Sono entrata in Rai con il governo giallo-verde. Ho vissuto il giallo-rosso. Poi il governo Draghi. Ora il governo Meloni. Non vedo nessuna differenza fra ieri e oggi sulle dinamiche fra l'azienda e la politica, mi sembra una narrazione di parte. Vorrei invitare Giorgia Meloni e Elly Schlein. Giorgia la conosco bene, facevamo i comizi con i pantaloncini quando eravamo ragazze, rappresenta il Paese, non solo una parte politica. Hanno premiato la sua coerenza, ha fatto la gavetta, quando ha fondato il suo partito stava al 3%. Elly è sulla scena da poco, anche la dirigenza del Pd la conosce poco, è una ...