La sanatoria degli scontrini | Schlein | «Un’altra sberla agli onesti»

(Di sabato 23 settembre 2023) Unasuglie sulle fatture non in regola è stata inserita in uno dei dodici articoli che compongono la bozza del decreto che contiene sconti e bonus per first appeared on il manifesto.

Si parte da 1-1,1 miliardi: rinnovo del taglio dell’Iva sul gas, sconto per i nuclei svantaggiati, oneri ridotti e 80 euro sulla social card per il ...

... è allarme aumenti per il gas Facile.it ha effettuato la stimaaumenti legati esclusivamente ... Nel decreto Energia trova inoltre spazio lafiscale per l'emissione irregolare di ...Come funziona la. A caccia di risorse . Il decreto Energia. L'atteso decreto Energia , ... presenta una "Emersione di base imponibile derivante dalle violazioniobblighi in materia di ...

Bollette, proroga degli aiuti. Mini bonus per i carburanti e sanatoria sugli scontrini non in regola Il Sole 24 ORE

Bonus Benzina, Bollette e sanatoria scontrini: lunedì il decreto in Consiglio dei Ministri PMI.it

Il fisco amico della destra è quello amico degli evasori». PER UNIMPRESA la sanatoria è giusta e permetterà di dare respiro a molte imprese di piccolo taglio e professionisti ai quali in media sono ...Le opposizioni criticano l'iniziativa del governo parlando di ulteriore aiuto agli evasori, mentre l'esecutivo è caccia di risorse per la Finanziaria ...