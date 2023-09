La rottura della vertebra e il tumore che è tornato | Iva Zanicchi | il dramma del compagno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Uncolpisce Iva. A parlarne è lei stessa, in un'intervista al settimanale Di Più, dove si sbottona sulla malattia che ha colpito il suo, Fausto Pinna: "I medici sono pessimisti perché ilcontro cui sta combattendo Pippi non e? operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la fara? anche questa volta perché e? uno che non demorde, e? un sardo di fibra fortissima: insieme lotteremo e vinceremo ancora. Non cedo un millimetro e nemmeno Fausto ha intenzione di arrendersi alla malattia, all'ospedale, al destino", afferma Iva. Una lunga battaglia, quella di Fausto. Un destino feroce: tre anni fa, infatti, Pinna aveva scoperto di avere unpolmonare. Quindi i ricoveri, le cure e gli interventi. Insomma, una quotidiana e durissima lotta per la ...