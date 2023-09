La ragazza del treno | la spiegazione del finale del film con Emily Blunt

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 23 settembre 2023) Non fidatevi mai delle apparenze. Questo è il senso profondo di Ladel, thriller diretto da Tate Taylor, interpretato da un’intensa. Adattamento dell’omonimo romanzo di Paula Hawkins, ildel 2016 ruota attorno alla storia di Rachel Watson, una donna alcolizzata che per questo ha perso il marito Tom e il lavoro. Man mano che ilprocede, però, scopriamo che nulla sia davvero come sembra. E se questo è il presupposto base di ogni giallo che si rispetti, l’evoluzione della trama mostra una realtà molto dolorosa, fatta di abusi e molestie sulle donne. Come vedremo nelladeldi Ladel, sono i personaggi femminili ad essere il bersaglio della violenza ...