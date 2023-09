La Promessa Anticipazioni Spagnole | Maria divisa tra Salvador e Lope Chi sceglierà tra i due?

Leggi su comingsoon

(Di sabato 23 settembre 2023) Lede Laci rivelano che, complice l'assenza di, si avvicineranno moltissimo. Nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5, igiovani cominceranno a provare un forte sentimento l'uno per l'altro esarà costretta a scegliere.