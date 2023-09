La prego di accettare Napolitano | il messaggio di Putin a Mattarella | uno chioc

(Di sabato 23 settembre 2023) La morte di Giorgioha colpito anche Vladimir, che ha inviato una Sergio: “Ladile mie più sentite condoglianze per la morte dell'ex presidente della Repubblica italiana”. Il leader del Cremlino ha ricordatocome uno “statista eccezionale” nonché un “vero patriota”. I funerali si svolgeranno martedì prossimo alla Camera con una cerimonia laica. “nella sua giovinezza - si legge neldi cordoglio inviato da- combatté coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza, e poi servì fedelmente il suo Paese per molti anni, anche come presidente e in altre alte cariche governative. Godette giustamente del ...

Condoglianze sono arrivate anche dalla Russia : 'Caro signor Mattarella, ladile mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio ..."Caro signor Mattarella, ladile mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano", afferma il Cremlino in un comunicato.

Il cordoglio di Meloni e del Governo, e dall’estero. Putin fa le condoglianze a Mattarella Il Sole 24 ORE

Stupro di Palermo, la ragazza abbandona Instagram: «Voglio ... Open

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna registrano spesso storie Instagram in cui sono insieme e raccontano ai follower ciò che fanno e come trascorrono le giornate.Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a tenere i riflettori puntati su loro per il rapporto discutibile che hanno. L'influencer venezuelana, regina indiscussa dei reality, ...