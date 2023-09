La Polonia non fornirà più armi a Kiev | “Dobbiamo difenderci” Intanto ha sostituito equipaggiamenti obsoleti con prodotti moderni – L’analisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Varsavia ha fatto sapere ache non intenderà fornire ulteriori armamenti alle forze armate ucraine, impegnate ormai da oltre tre mesi nella (finora non efficace) offensiva contro le truppe russe, schierate lungo la Crimea e le Repubbliche separatiste. La situazione sembrerebbe essere precipitata dopo che il presidente ucraino Zelensky aveva pesantemente redarguito, nella recente riunione all’ONU, alcuni paesi alleati accusandoli di non spendersi a sufficienza per fornire armamenti all’Ucraina. Il governo polacco si è sentito chiamato in causa e ha prontamente convocato l’ambasciatore ucraino per chiedere chiarimenti. Le ragioni di tale nuova strategia sono state espresse dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista televisiva, in cui ha dichiarato che lanon trasferirà “piùall’Ucraina, perché ora ...