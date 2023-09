La mostra sui “Censurati” | il nudo che si oppone al politically correct

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 settembre 2023) “I” èdi urgente attualità: espone i nudi recenti,o comunque censurabili, dei migliori artisti italiani viventi che si sono cimentati con tale classicissimo genere. Ospitata dal Vittoriale, è irresistibile la tentazione di immaginare cosa ne avrebbe pensato D’Annunzio. Gli sarebbe piaciuta, ne sono certo, perché questa è l’arte del Piacere in contrapposizione al moralismo dilagante non soltanto nei social ma nella società tutta. Una rassegna di pittura carnale da porsi sotto l’usbergo del poeta che cantò la “voluttà senza misura”. Nessuno dei deliziosi capezzoli visibili in questae riprodotti sul catalogo edito da Liberilibri potrebbe essere pubblicato sui social senza pecette (peraltro non sempre sufficienti per scampare alla mannaia). Tutti gli autori di tali artistiche tette hanno ...