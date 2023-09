La Juventus affonda dopo il surreale autogol di Gatti | le razioni social

(Di sabato 23 settembre 2023) Lacrolla a Reggio Emilia contro il Sassuoloi tanti errori dei suoi calciatori: quello definitivo, che ha messo una pietra tombale sul match, è stato quello di Federico, autore di un. Isi sono scatenati su questo impietoso gesto tecnico. “Signore e signori, ma soprattutto Signora, abbiamo il capolavoro dell’anno.storico.” scrive qualcuno su X, “, nelladi 5 anni fa, avrebbe fatto la riserva in NextGen” scrive qualcun altro. Ecco alcuni dei postieri ha fatto serata con Pogba al 100% — silvio.cro (@Seelweeoo) September 23, 2023= Maguire — Davide C. (@davidoso23) September 23, 2023 Ho ...

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12; Lecce* 11;10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Genoa*, Monza e Roma 4; Lazio, Udinese, Sassuolo e ...

L’attaccante del Sassuolo alza il piede e colpisce […] L'articolo Sassuolo-Juventus, che rischio Berardi ... per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. (Inter News 24) Carnevali ...Pagelle, voti e tabellino di Sassuolo-Juventus, match del 'Mapei Stadium' valido per la quinta giornata del campionato di Serie A ...