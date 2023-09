La generazione ribelle di John Richmond

Leggi su panorama

(Di sabato 23 settembre 2023) Attitudine sexy e anima rock, la passerella diè un’esplosione di colori e di decori, il frutto di contaminazioni culturali in linea con la visione del designer che da sempre ama mescolare le influenze underground a quelle più glamour e sartoriali. I romantici abiti in chiffon sono sovrapposti a abiti-bustier in pelle, gli ampi bermuda di matrice hip-hop sono accompagnati da giacche sartoriali dai dettagli funzionali, stampe gioiello disegnano leggere e seducenti camicie trasparenti e lunghi abiti svolazzanti creando un effetto trompe l’oeil mentre sulle giacche e sui pantaloni le applicazioni di pietre sono vere, lussuose e luccicanti. Ma il vero protagonista della collezione rimane il denim, capo dal simbolismoper antonomasia e facile alle molteplici interpretazioni. Seguendo la propria identità stilistica ...