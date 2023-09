La fioritura poetica di Scervino

Leggi su panorama

(Di sabato 23 settembre 2023) Un inno al saper fare italiano: è esattamente questo la sfilata di Ermannoper la primavera estate 2024, allestita sotto i portici dell’ Università statale di Milano. Un Made in Italy che ricalca i virtuosismi dei pellettieri toscani, piccoli artigiani che ci auspichiamo tramandino la loro manualità, dei ricamatori comaschi maestri del macramé, dei magliai interni all’azienda di. In passerella portici racconti fatti di mini fuori intagliati in organza, camoscio, pelle e ricamati a mano su minigonne, mini abiti, impermeabili, borse. Una collezione leggiadra e sensuale dedicata a chi ha la cultura del ben vestire. Leggi tutti gli articoli sulla Milano Fashion Week