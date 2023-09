La fiamma di Valdes riaccende le speranze salvezza | Atalanta-Cagliari 2009 2010

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) La doppietta die il goal di Tiribocchi portano l’a battere ile credere nelladel24 marzo, l’di Bortolo Mutti sta cominciando a risalire la china in casa nonostante sia in piena zona retrocessione: laè lontana solo di 4 punti, ma tra le mura amiche i nerazzurri hanno una chance a patto di dimostrare continuitità. A far visita al comunale di Bergamo c’è ildi Massimiliano Allegri in piena crisi di risultati. Grande coreografia sugli spalti per creare il clima perfetto per Manfredini e compagni. Partita la gara e subito accadono due episodi che si riveleranno decisivi: l’espulsione di Dessena e l’entrata di Simone Tiribocchi al posto di Chevanton (uscito per ...