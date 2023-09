La cucina nel bosco che ha risvegliato un piccolo borgo d’Abruzzo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 settembre 2023) Talvolta per trovare la propria strada, il proprio “posto sicuro” nel mondo, occorre perdersi. E così può capitare di rincorrere il sogno americano alla ricerca delle gratificazioni economiche che questo Paese ricco di cervelli non riesce ancora a concedere. Cervelli che fuggono nella speranza di trovare una ricompensa concreta agli anni di studio e di sacrificante gavetta, sottostimando – però – il peso degli altri ingredienti che concorrono alla ricetta della felicità. Primo tra tutti il senso di libertà, che in un giovane chef abruzzese si traduce in quello spirito selvaggio che sente il bisogno di opporsi alla panna nella carbonara o – «ancora peggio» – alle polpette sull’amatriciana. Anche se questo significa rinunciare al tanto agognato benessere economico. «Because I am wild». Con questo motto Davide Nanni si congeda dalla Florida, motivando ai suoi colleghi l’abbandono della ...