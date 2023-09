La cattura della lupa di San Salvo che aggrediva i passanti ma non sarà abbattuta

(Di sabato 23 settembre 2023) Aveva aggredito diverse persone che passeggiavano, almeno una decina da maggio dello scorso anno ad oggi, tutti nell’area costiera abruzzese compresa tra Vasto e San(Chieti). Ma per capire che era stata lei c’è voluto tempo. In questa zona sono presenti sia lupi che cani randagi, rendendo difficile stabilire l’origine di tali attacchi. Dopo mesi di attenta osservazione e monitoraggio, è stato confermato che l’aggressore era un animale problematico, una, e nella notte scorsa, nel territorio di contrada Marinelle di San(Chieti), è stata effettuata con successo laprincipale sospettata. Ora, saranno condotte ulteriori analisi genetiche per confermare definitivamente l’identità di questo lupo e stabilire il suo collegamento con gli attacchi alle persone. Cosa succede ...

Lo spiega il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto, a seguito, avvenuta questa notte a San Salvo ( Chieti ) da parte degli operatori del Parco nazionaleMaiella,lupa ...

La cattura della lupa di San Salvo che aggrediva i passanti (ma non ... Open

Il Sindaco Menna esprime soddisfazione per la cattura della lupa Piazza Rossetti

