Kvara | che è successo? 188 giorni senza gol

(Di sabato 23 settembre 2023) Khvichatskhelia sta vivendo un momento pessimo, sono infatti 188 idal suo ultimo gol con la maglia del Napoli Il Napoli deve ritrovare Khvichatskhelia. Il talento georgiano sembra non essere al meglio in questo periodo e la mancanza di gol da parte sua si fa sentire. Sono oltre 188 iL'articolo

...minuti di una partitail Napoli stava provando a ribaltare. Nessuno deve giocare per diritto divino, il tecnico è libero di fare le sue scelte. Ma insinuare qualche dubbio nella testa di...Lo ha fatto connon ancora al meglio, Lobotka depotenziato, Raspadori ancora incomprenso, Juan Jesusfa rimpiangere Kim, Rrahmanisi fa male e dei meccanismi di gioco ancora arrugginiti ...

Khvicha Kvaratskhelia inizia a fare i conti col peggio fuori dal campo Lega Seria A

Kvara, che succede Cinque mesi di astinenza ed un feeling non ... il mio napoli

Stando a quanto si legge dal Corriere dello Sport, Rudi Garcia non ha ancora sciolto tutti i dubbi per la formazione titolare che il Napoli schiererà ...Rudi Garcia deve trovare il modo di valorizzarlo al massimo, come fece Spalletti, anche perché è normale che nel meccanismo entri un po’ di polvere dopo un anno in cui tutto filò liscio. Kvara è un ...