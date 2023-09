Klopp | reazione incredibile | non è riuscito a nasconderlo

LONDRA (REGNO UNITO) - Non si placano in Inghilterra le polemiche sull'arbitro Anthony Taylor , autore di una direzione di gara molto discussa in ...

Salah non ha preso affatto bene la sostituzione nel secondo tempo di Chelsea- Liverpool , con una sfuriata abbastanza evidente una volta tornato in ...

L'attaccante esce arrabbiato dal campo perché non voleva la sostituzione, Klopp lo perdona per un motivo...

... non è detto che il Liverpool arrivi fino in fondo : la priorità diè infatti il campionato - ... battuto 3 - 1 in rimonta: unaa simile a quella che i Reds avevano avuto alla terza ...Ho sempre avuto un ottimo feeling con, è stato molto onesto con me. Non andrò nei dettagli ... NUOVI ACQUISTI EDEL CLUB ALL'OFFERTA SAUDITA - 'Sapevo che sarebbero stati acquistati nuovi ...

Wolverhampton-Liverpool 1-3: Klopp vince in rimonta con un ... Eurosport IT

Liverpool: Xabi Alonso per il dopo Klopp | Mercato Calciomercato.com

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United, il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, si è espresso così su Tonali e sulla sua prova nell’ultimo match di Champions Leagu ...Ok Liverpool e Manchester City, con Guardiola che rimane in testa a +2 su Klopp. Si salva allo scadere il Tottenham con Richarlison e Kulusevski ...