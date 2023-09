Kiev | attacco missilistico russo nella regione di Odessa

(Di sabato 23 settembre 2023) Le forze russe hanno lanciatonotte undicon due missili supersonici Onyx: lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa meridionali, come riporta Rbc - ...

(Adnkronos) - Un incontro alla Casa Bianca con Joe Biden e colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr Zelensky oggi, giovedì 21 settembre. ...

Un incontro alla Casa Bianca con Joe Biden e colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr Zelensky oggi, giovedì 21 settembre. Parlerà ai ...

Zelensky alla Casa Bianca. Cinque feriti in Attacco russo a Cherkasy. Mosca: "Abbattuti 19 droni sulla Crimea" Un incontro alla Casa Bianca con Joe ...

L'esercito ucraino ha rivendicato "l' attacco riuscito " al quartier generale della flotta russa a Sebastopoli in Crimea. Secondo quanto scrive Rbc ...

Almeno una persona è rimasta uccisa e 15, tra cui un bambino, sono state ferite, in un attacco russo avvenuto oggi contro la città di Kremenchuk , ...

Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all' attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della flotta ...

Le forze russe hanno lanciato nella notte unnella regione di Odessa con due missili supersonici Onyx: lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa meridionali, come riporta Rbc - Ucraina. Non si segnalano feriti, vittime o danni. .Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all'di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo ...

Kiev, attacco riuscito al quartier generale flotta russa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Attacco russo a Kiev, colpiti edifici e strutture civili. Repubblica TV

(ilmessaggero.it) Le forze di Kiev non hanno fornito dettagli sull'attacco, limitandosi a riferire che ha avuto "successo". Almeno un missile ha colpito il quartier generale, mentre la Russia (Secolo ...Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all'attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata ...