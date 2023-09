Judo | Antonio Esposito centra un prezioso terzo posto nei -81 kg al Grand Slam di Baku

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) La Nazionale italiana dicontinua a macinare risultati di peso e archivia un importanteconnella seconda giornata deldi2023, in corso di svolgimento sui tatami della National Gymnastics Arena. La squadra azzurra si porta così a quota 3 podi nella kermesse azera dopo il successo di Assunta Scutto e la terza posizione di Odette Giuffrida nel day-1. Quest’oggi è statoa prendersi la copertina, eguagliando il suo miglior piazzamento della carriera in uno(fu 3° anche a Budapest 2022) e portando a casa 500 punti fondamentali per rientrare in zona qualificazione olimpica diretta per Parigi 2024 nella categoria fino a 81 kg. Il 28enne napoletano ha disputato ...