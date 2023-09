Jannacci racconta Jannacci

Leggi su panorama

(Di sabato 23 settembre 2023) I giorni felici quando, da bambino, andava con lui al Luna Park. I suoi sbalzi di umore, l’energia che gli arrivava «dall’essere stato povero» e quell’insolita capacità dire il mondo con lo spirito del giullare di corte. Paoloripercorre la vita del padre Enzo, tra amarcord e aneddoti, in occasione della presentazione del Docufilm Vengo anch’io appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. «Quando ero bambino non vedevo molto mio padre, lui era quasi sempre fuori, impegnato in ospedale e con le visite, oppure in giro per i concerti o a registrare qualche canzone o la puntata di uno show televisivo. Poi però quando tornava a casa mi portava nella zona delle Varesine a Milano, dove all’epoca c’era il luna park. Facevamo un giro nella casa degli spettri e poi sparavamo con il fucile. Infine tiravamo le palle per ...